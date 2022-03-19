Погоджено гуманітарний коридор у Луганській області на 19 березня, - глава ОВА Гайдай
Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Нам погодили гуманітарний коридор, спробуємо сьогодні евакуювати людей та привезти їжу. "Режим тиші" погоджено на 19 березня, починаючи з 9:00", - написав Гайдай.
"Росіяни продовжують хаотичні нерегулярні артилерійські обстріли наших міст. Утім, ми чекаємо 9-ї ранку, коли має встановитися "режим тиші", щоб розпочати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду та медикаменти тим, хто залишається. Гуманітарний коридор погоджено на високому рівні. Сподіваюсь, домовленості з боку росіян будуть дотримані", - додав глава Луганської ОВА.
Також повідомляється, що евакуація автобусами очікується із Сєверодонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська. Евакуаційний поїзд із Новозолотарівки буде приблизно о 14:00.