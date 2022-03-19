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Брехнею в Радбезі ООН Росія намагається зняти із себе відповідальність за війну, - Томас-Грінфілд

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Брехнею в Радбезі ООН Росія намагається зняти із себе відповідальність за війну, - Томас-Грінфілд
Росія намагається використати Радбез ООН для поширення пропаганди та виправдання неспровокованого та жорстокого нападу на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, таку спеціальну заяву зробила вчора перед початком засідання Ради Безпеки ООН посол США в цій організації Лінда Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд зачитала спільну заяву Албанії, Франції, Ірландії, Норвегії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів у зв'язку з тим, що Росія внесла до порядку денного Ради Безпеки обговорення теми "біологічних лабораторій США в Україні".

У заяві йдеться, що Росія намагається використати Раду Безпеки для дезінформації, поширення своєї пропаганди та виправдання свого неспровокованого та жорстокого нападу на Україну.

Посол США нагадала, що лише тиждень тому РФ скликала засідання Радбезу точно під тими самими приводами і використала його для "пихатої та безглуздої брехні". Вона сказала, що єдиною метою цієї кампанії Росії було "зняти із себе відповідальність за вибір на користь війни та за викликану нею гуманітарну катастрофу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон стежитиме за результатами переговорів РФ та України, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

"Саме Москва, а не Україна, порушуючи міжнародне право, вже давно підтримує програму біологічної зброї. Добре задокументована історія застосування хімічної зброї належить Москві, а не Україні. І саме Москва розпочала цю безглузду війну", – сказала Томас-Грінфілд.

У зачитаній заяві шести країн також зазначено, що вони вважають "глибоко ганебними" "підрив Росією місії та принципів ООН та жахливу кампанію насильства проти українського народу".

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Топ коментарі

  • Funt Gor
    росія - це суцільна брехня і підлість
  • piligrim
    обклейте в ООН все стены фото наших разрушенных городов, бегущих от ужасов женщин и детей... пусть наслаждаются и слушают потом "пламенные" речи из черных ртов...
  • Frol Fedoroff
    В развязанной Расеей войне безусловно виноват и ***** и все орки-раисяне. Но я бы не стал снимать персональной вины и с нашего "любимого" президента Зеленского. Да. Сейчас он почти герой и спаситель страны. Но не будем забывать, что именно он несет ответственность за состояние обороны страны последние три года. Не буду перечислять его "патриотические" деяния, они известны. Только благодаря помощи НАТО, против которого высрался ************, ВСУ дает достойный отпор рашистам. Так что переложить свои косяки с обдолбанных голов на здоровые не получится
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