Київ опинився на першому місці у світі за забрудненістю повітря: в 27 разів вище норми. В КМДА пояснюють це зміною погоди та просять не відчиняти вікна. ІНФОГРАФІКА

У Києві зафіксоване задимлення повітря. Концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 27,8 рази перевищує норму, рекомендовану ВООЗ.

За забрудненістю повітря Київ опинився на першому місці у світі, обійшовши Лахор (Пакистан) та Дакку (Бангладеш), свідчать дані IQAir, передає Цензор.НЕТ.

Індекс якості повітря суттєво впав на території практично всіх районів міста.

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ZN пише, що вочевидь, це пов'язано зі зміною рози вітрів, і тепер вже наявністю в столиці диму і гару з інших регіонів, потерпілих від авіаційних нальотів росіян.

Водночас у КМДА зазначають, що в столиці "спостерігається незначне задимлення", пов'зане зі зміною погоди, зокрема напрямком вітру, і якість повітря відповідає нормам. Водночас просять не відчиняти вікна та не виходити з дому без необхідності.

У ДСНС повідомляють, що смог сьогодні не є причиною для паніки у суспільстві, і станом 7 ранку ранку у Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС. За добу в області пожежники загасили 21 пожежу через загоряння трави.