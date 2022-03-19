Переговори з Росією можуть затягнутися на кілька тижнів, - ОП

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією через війну можуть затягнутися на кілька тижнів. При цьому він додав, що є ознаки того, що позиція Москви стала більш адекватною.