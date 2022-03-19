Переговори з Росією можуть затягнутися на кілька тижнів, - ОП
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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією через війну можуть затягнутися на кілька тижнів. При цьому він додав, що є ознаки того, що позиція Москви стала більш адекватною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.
Подоляк заявив, що ключові питання під час переговорів включають гарантії безпеки, припинення вогню, виведення російських військ і "політичне вирішення спірних територій".
"Цей процес може затягнутися" з огляду на кількість взаємовиключних позицій. Є деякі поступки, на які ми точно не підемо. Ми не можемо віддати жодної території", - заявив він.