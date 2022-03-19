За добу війська РФ 29 разів обстрілювали Харків. ЗСУ мужньо тримають позиції на Ізюмському напрямку, - Синєгубов

Ця ніч у Харкові була порівняно спокійною, за добу росіяни стріляли 29 разів - це артилерійські, мінометні удари, обстріли із РСЗВ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харьківської ОВА Олег Сигєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України пильності не втрачають та зберігають повну готовність до оборони! Мужньо тримають позиції на Ізюмському напрямку, де ворог не полишає спроб наступу. Але всі намагання наша армія відкидає. Бо "курсанти", яких присилають росіяни, не витримують і години бою з нашими захисниками", - йдеться у повідолменні

"Хочу подякувати жителям за небайдужість та активність. Ми з вами вже спільно ловимо злочинців. Завдяки інформації від місцевих, в одному з житлових будинків Харкова на 15-му поверсі виявили представників диверсійно-розвідувальної групи. У квартирі знайшли антени та іншу радіотехніку. Деталі вже з’ясовують службовці СБУ", - додає Синєгубов.

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