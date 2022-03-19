"Він має функціональний імунітет", - Венедіктова про притягнення Путіна до відповідальності
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснила, що Україна не може притягнути до відповідальності Володимира Путіна. Він як президент має функціональний імунітет.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю Венедіктової виданню ВВС.
"Я думаю, що всі люди в нашій країні, в Україні, і багато людей за її межами, в країнах, які є нашими партнерами і підтримують нас, розуміють, що президент Путін - це головний воєнний злочинець ХХІ століття. Чи можемо ми розпочати процес його притягнення до відповідальності в Україні? На жаль, ні. Він має функціональний імунітет (українські правоохоронці не можуть повідомити про підозру президентові іншої країни)", - зазначила Венедіктова.
Генпрокурор додала, що в українських судах Путіну нічого не загрожує. Проте Україна може притягнути його до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді.