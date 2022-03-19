Новини • Війна

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,4 тис. осіб, 466 танків, 1470 броньованих машин, 95 літаків, 115 гелікоптерів

16 61729
Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,4 тис. осіб, 466 танків, 1470 броньованих машин, 95 літаків, 115 гелікоптерів
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 14400 осіб,

танків  ‒ 466 од,

бойових броньованих машин ‒ 1470 од,

артилерійських систем  – 213 од,

РСЗВ  - 72 од,

засоби ППО  - 44 од,

літаків– 95 од,

гелікоптерів– 115 од,

автомобільної техніки  - 914 од,

кораблі /катери  - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.

Спеціальна техніка - 11.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Генштабі підтвердили ліквідацію російського генерал-лейтенанта Мордвічова

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.

Топ коментарі

  • Office Den Haag
    Jaroslav Lisevich

    4 mins ·



    Тарас Чорновіл
    Не став шукати сам цитату, Борислав уже її навів у себе. Але Ліз Трасс цією дуже влучною фразою повторила те, що Зеленському вже й до неї спробували донести ряд інших західних політиків, зокрема її колеги з США та Франції. Та й я вже з десяток разів писав те саме. Ми не критикуємо владу. Так, покищо. Але єрмаки, подоляки, арєстовічі, арахамії - це не влада, це обслуга, а ще люди, запідозрені в нас і у наших союзників у зрадницьких діях. Зеленський повинен усунути зрадників, які в інтересах рф стараються пересварити нас із союзниками, принизити Україну капітулянтськими переговорами, тих, для кого представники путіна - "партнери", хто, врешті-решт, сьогодні дискредитує й самого Зеленського. Ці публічні сигнали від наших найвірніших партнерів свідчать, що там теж терпіння не безмежне. Допомога не припиниться, але може стати обмеженою, в Україні все це якоїсь миті може викликати внутрішнє збурення, чого ці своїми провокаційними заявами й добиваються.
    І на останок, згадайте крилату фразу з "Хресного батька" про тих, хто перший пропонує тобі переговори з ворогом.
    Повідомлення, про яке пишу, нижче в скопійованому дописі Берези:
    ===============
    /Переслано з ТК Борислава Берези/
    Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.
    Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля
    "Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, - це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.
    "Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.

    За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".
  • Шимус
  • Психиатрическая больница No1
    Куда исчез блогер Кадыров? Сейчас будет оправдываться тем, что ему инстаграм и фейсбук блоканули.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини