Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,4 тис. осіб, 466 танків, 1470 броньованих машин, 95 літаків, 115 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 14400 осіб,

танків ‒ 466 од,

бойових броньованих машин ‒ 1470 од,

артилерійських систем – 213 од,

РСЗВ - 72 од,

засоби ППО - 44 од,

літаків– 95 од,

гелікоптерів– 115 од,

автомобільної техніки - 914 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.

Спеціальна техніка - 11.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.