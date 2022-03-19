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Знищено ворожі батареї РСЗВ "Ураган" та 2С19 "МСТА-С" на Чернігівщині, - ОК "Північ"

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Знищено ворожі батареї РСЗВ "Ураган" та 2С19 "МСТА-С" на Чернігівщині, - ОК "Північ"
Захисники України знищили 2 батареї ворожої техніки на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

"Сьогодні 2 батареї ворожої артилерії пішли слідом за російським кораблем. Так, наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 "МСТА-С", - йдеться у повідомленні.

В пресцентрі ОК обіцяють пізніше надати фотопідтвердження знищення ворожої техніки.

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Топ коментарі

  • Вололо Трололо
    Ми до 2014 року не мали прописаного курсу в НАТО у Конституції, але це незавадило ***** напасти на Україну!
  • govtva
    Как только подвезут дроны-камикадцзе у лапотных вообще будет праздник,правда поминальный..
  • Ihor V
    Для того аби накривати кацапські аеродроми і порти потрібні балістичні ракети з дальністю польоту від 1000 км. В 1994-му році, чучма подарував рашистам не тільки ядерну зброю, а й балістичні ракети з дальністю 2000 км (більше 500 штук), а також стратегічні бомбардувальники, які запускають ці ракети.
    До речі, в 2015-му українські підприємства почали розробку балістичної ракети 300-500км, а також протикорабельний комплекс 200км, однак в 2019-му прийшов до влади клоун, і вся ракетна програма України по факту була знищена, а спеціасти поїхали в польщу на клубніку.
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