Міноборони РФ заявило про використання в Україні гіперзвукових ракет "Кинжал"
Про це заявив 19 березня офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, пише російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
"18 березня авіаційним ракетним комплексом "Кинжал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищено великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області", –
заявив Конашенков.
За даними російських ЗМІ, "Кинжал" - авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км. Повідомлялося, що дослідно-бойове чергування у Південному військовому окрузі РФ несуть 10 винищувачів-перехоплювачів у модифікації МіГ-31К "Кинжал". У лютому 2022 року російські винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинжал" прибували до Сирії для навчань.