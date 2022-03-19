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Курс на членство в НАТО не можна вилучити з Конституції в умовах воєнного стану, - Веніславський

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Курс на членство в НАТО не можна вилучити з Конституції в умовах воєнного стану, - Веніславський
Україна може погодитися на нейтральний статус і відмовитися від курсу на вступ до НАТО, прибравши його зі своєї Конституції. Але це неможливо, поки діє воєнний стан.

Про це повідомив представник президента в Конституційному суді, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Курс України на членство в НАТО закріплений на рівні Конституції. Це досить складна процедура внесення змін - дві сесії Верховної Ради, висновок КСУ, і також необхідно пам'ятати, що в умовах воєнного стану Конституція не може бути змінена, це норма самої Конституції", - зазначив він.

За його словами, що стосується нейтрального статусу, то якщо від його закріплення в Конституції з "залізобетонними юридично вивіреними гарантіями безпеки" буде відновлена територіальна цілісність, стане можливим зупинити війну і врятувати тисячі життів, то це може бути предметом переговорів на міжнародному рівні.

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"Але, безумовно, з гарантіями, що повторення того, що ми зараз маємо, більше не буде", - додав Веніславський.

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Топ коментарі

  • Yuriy Kundin
    У 2014 році вже був нейтральний статус та офігенні гарантії.
  • Віталій Байрактар
    можна подумати що ті орки на нас не напали якщо би мали нейтральний статус- це тільки відмазка-ми більмо в їхніх очах вже століттями-
  • буков
    Дивись щоб тебе не вилучили.
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