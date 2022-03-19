Курс на членство в НАТО не можна вилучити з Конституції в умовах воєнного стану, - Веніславський
Про це повідомив представник президента в Конституційному суді, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Курс України на членство в НАТО закріплений на рівні Конституції. Це досить складна процедура внесення змін - дві сесії Верховної Ради, висновок КСУ, і також необхідно пам'ятати, що в умовах воєнного стану Конституція не може бути змінена, це норма самої Конституції", - зазначив він.
За його словами, що стосується нейтрального статусу, то якщо від його закріплення в Конституції з "залізобетонними юридично вивіреними гарантіями безпеки" буде відновлена територіальна цілісність, стане можливим зупинити війну і врятувати тисячі життів, то це може бути предметом переговорів на міжнародному рівні.
"Але, безумовно, з гарантіями, що повторення того, що ми зараз маємо, більше не буде", - додав Веніславський.