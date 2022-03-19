"Азов" за ранок знищив деякі склади боєприпасів та техніку ворога у Маріуполі
20 68730
Вранці 19 березня бійці полку Азов здійснили власну спецоперацію та завдали значних втрат ворогу у Маріуполі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал захисників Маріуполя.
Відомо, що за ранок 19 березня в ході спецоперації бійцями полку "Азов"провели рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункті управління, в ході якого було знищено склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, до взводу піхоти. За попередніми даними знищено 1 танк, 2 БТРи та вантажні автомобілі.
"Боротьба за український Маріуполь триває!", - йдеться у повідомленні полку "Азов".