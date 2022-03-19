Унаслідок обстрілів та бомбардувань пошкоджено 489 закладів освіти, 69 з них повністю знищено

Станом на ранок 19 березня, в Україні 489 закладів освіти зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів та бомбардувань, з них 69 повністю знищені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Телеграмі.

Зазначається, що за останню добу пошкоджено 25 закладів освіти, з них 5 знищено.

"Ми все після нашої перемоги обов’язково відбудуємо, але ніколи не забудемо і не пробачимо! Фашистська Росія за цей геноцид освіти відповість сповна!" - заявив Бабак.

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