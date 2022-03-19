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У Кремлі досі не змогли досягти жодної зі своїх першочергових цілей: масштаб українського спротиву став для них сюрпризом, - міноборони Великої Британії

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У Кремлі досі не змогли досягти жодної зі своїх першочергових цілей: масштаб українського спротиву став для них сюрпризом, - міноборони Великої Британії
У Кремлі здивовані масштабами й жорсткістю українського спротиву у відповідь на російську агресію проти країни.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У Кремлі по сей день не змогли досягти жодної зі своїх першочергових цілей. Для них було сюрпризом масштаб і жорсткість українського спротиву", - заявили у відомстві.

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У Міноборони Великої Британії додали, що росіяни були змушені змінити свій операційний підхід, і нині реалізують стратегію виснаження, зокрема, через надмірне використання ракет, що призводить до збільшення жертв серед цивільного населення, знищення інфраструктури та посилення гуманітарної кризи в Україні.

Зазначається, що у самій Росії Путін посилив контроль над ЗМІ, аби контролювати наратив та відволікти громадян від операційних проблем власної армії в Україні та великих втрат серед солдат.

У Кремлі досі не змогли досягти жодної зі своїх першочергових цілей: масштаб українського спротиву став для них сюрпризом, - міноборони Великої Британії 01

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Топ коментарі

  • Amber
    АДрестович , тікай із краіни , поки тебе не порвали на шматки 😡
  • Гоша Яремчук
    Вони просто не знають ще, що в ОП "z"радники президента готують Україні. Ніякого НАТО і взагалі Порох винен що мордва на нас напала. Не треба було приймати в конституції шлях до надо. "Короче нужно просто перестать стрелять" і займатись "великим будівництвом"
  • Олексій Кунах
    підарашка, як захопили, так і відхопили!

    герої Чорнобаївки, в який раз ************* там своє токовище збирають, вояки срані?
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