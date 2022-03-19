У Кремлі досі не змогли досягти жодної зі своїх першочергових цілей: масштаб українського спротиву став для них сюрпризом, - міноборони Великої Британії
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У Кремлі здивовані масштабами й жорсткістю українського спротиву у відповідь на російську агресію проти країни.
Про це повідомило Міноборони Великої Британії у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"У Кремлі по сей день не змогли досягти жодної зі своїх першочергових цілей. Для них було сюрпризом масштаб і жорсткість українського спротиву", - заявили у відомстві.
У Міноборони Великої Британії додали, що росіяни були змушені змінити свій операційний підхід, і нині реалізують стратегію виснаження, зокрема, через надмірне використання ракет, що призводить до збільшення жертв серед цивільного населення, знищення інфраструктури та посилення гуманітарної кризи в Україні.
Зазначається, що у самій Росії Путін посилив контроль над ЗМІ, аби контролювати наратив та відволікти громадян від операційних проблем власної армії в Україні та великих втрат серед солдат.