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Окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як гарматне м’ясо для виявлення вогневих позицій ЗСУ, - розвідка

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Окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як гарматне м’ясо для виявлення вогневих позицій ЗСУ, - розвідка
Російські окупанти активно "мобілізують" чоловіче населення в ОРДЛО. Сформовані таким чином підрозділи вирізняються вкрай низькою бойовою підготовкою, дисципліною та моральним станом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Зі слів самих "мобілізованих", російське командування використовує їх в якості "живця". Тобто, як передовий ешелон розвідки боєм. Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України.

"Один з таких підрозділів, що мав у своєму складі 250-300 осіб, 16-17 березня втратив близько 200 "мобілізованих" на Миколаївському напрямку. Рештки підрозділу, що повернулися до Херсонської області, абсолютно деморалізовані та відмовляються від подальшої участі в бойових діях", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Сергей Владимирович b9c38e15
    это тех кто в 2014 кричали РАСЕЯ, РАСЕЯ, РАСЕЕЯЯЯ ?
  • Юрий Педаченко
    »Ни хрена себе освободили» - подумали «мобилизованные»
  • olele
    ...Путін свідомо наслідує Гітлера. Він навіть використовує його пряму мову, говорячи про «остаточне вирішення українського питання» і злегка видозмінюючи цитати з Гітлерової промови в Рейхстазі 1 вересня 1939 року: «Я не буду воювати проти жінок і дітей. Я наказав своїм Повітряним силам обмежитися нападами на військові об'єкти». Це слова з 1939 року, не з 2022-го.

    Так, пані й панове, це оголошення війни. Владімір Путін зробив його своєю лукавою, вивихнутою каґебістською мовою. Але я тут на те, щоби сказати вам, як письменниця, добре знайома з тим, яку силу має мова і як легко нею зловжити, що це вже - світова війна, а не «конфлікт в Україні», як то досі пишуть у багатьох західних медіа. І коли Путін анонсує свої амбіції, його краще сприймати всерйоз. Він уже зажадав повернення колишнього радянського блоку - саме таке значення має його вимога до НАТО відступити з Центральної Європи. І він не зупиниться - якщо його не зупинить міжнародний фронт усіх тих народів, які все ще вірять, що свобода й людська солідарність мають вищу вартість, ніж газ і нафта.- https://zbruc.eu/node/111094
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