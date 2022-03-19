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Заява міністерки оборони ФРН Ламбрехт заохочує РФ до масових вбивств в Україні, - Подоляк

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Заява міністерки оборони ФРН Ламбрехт заохочує РФ до масових вбивств в Україні, - Подоляк
Заява міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт про неможливість участі НАТО у війні Росії проти України та створення безпольотної зони заохочує війська РФ до нових вбивств в Україні.

Про це повідомив у твітері радник глави Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Німецький міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться в конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових вбивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, так як не робіть провокаційних заяв", - зауважив він.

Зазначимо, що раніше міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт заявила, що НАТО не стане втручатися в конфлікт і не закриє небо над Україною через "непередбачувані наслідки".

Читайте також: Німеччина планує направити більше військ на східний фланг НАТО, - міністр оборони Ламбрехт

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    А ты падла на немцев не спихивай все косяки. Тоже немцы вас заставляли сотню миллиардов гривен угрохать на сраные дороги, вместо закупок ПВО и самолетов? Или папередники виноваты? Виноваты вы по самые помидоры и никакая война этого не спишет вам!
  • Мирон Левицький
    Ваша бездіяльність протягом трьох років заохотила ***** до масових вбивств.
  • Andr Kar
    Зе-команда почала робити з себе ображених заходом. До чого вони нас готують?
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