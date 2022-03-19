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Bellingcat створила інтерактивну карту воєнних злочинів РФ в Україні

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Bellingcat створила інтерактивну карту воєнних злочинів РФ в Україні
На карті показані інциденти, які призвели до потенційного впливу або шкоди, заподіяної громадянському населенню.

Група незалежних журналістів Bellingcat запустила інтерактивну мапу для відстеження ймовірних воєнних злочинів в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Вона доступна за адресою www.bellingcat.com.

В описі зазначено, що на карті показані інциденти, які призвели до потенційного впливу або шкоди, заподіяної громадянському населенню відтоді, як Росія розпочала своє вторгнення в Україну. Відомості зібрані журналістами-розслідувачами Bellingcat.

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"Ми хочемо, щоб це був живий проєкт, який оновлюватиметься доти, доки триває конфлікт", – каже команда проєкту.

Користувачі можуть переглядати інциденти за датою та місцем.

Топ коментарі

  • Gar
    Вот как раз с авиацией и проблемы. Потому как в Крыму ее больше, чем дофига. У них в Марике полное господство в воздухе. И ничего ты ей не сделаешь, потому что до Крыма достать тебе нечем. К тому же вокруг Марика стоит вражеское ПВО. Чтобы разблокировать Марик, туда нужно дойти танками. Причем не просто дойти, а контролировать территорию. Ракеты здесь погоды не делают. Пока не подавишь авиацию и ПВО, счастья на том направлении не видать.
    Никто не отказывается от Мариуполя, но сейчас разблокировать его вряд ли получится.
  • Gar
    Что значит "решила пожертвовать"? Как ты предлагаешь помочь Мариуполю?
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Харьков и Мариуполь - прям тоска охватывает...
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