На Київщині під обстрілами Макарів, Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун, гуманітарна катастрофа - в Іванківській, Димерській і Поліській громадах

Низка населених пунктів Бучанського району перебуває під обстрілами ворога, на території Броварського району є ворожа техніка, в низці громад Вишгородського району гуманітарна катастрофа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Читайте також: Війська РФ почали робити земляні насипи для захисту позицій біля Києва. ФОТО

У повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі ОВА у суботу, зазначається, що в Білоцерківському та Бориспільському районах Київської області ситуація контрольована, ніч минула без обстрілів.

"Бучанський район. Макарів - під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога. Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун - також під обстрілами. У Бородянській, Дмитрівській Бучанській і Гостомельській громадах – переміщення ворога. Інфраструктура зруйнована. Бучанська та Немишаївська громади – ворог окопався", - йдеться в повідомленні ОВА.

Щодо Броварського району, то, за інформацією ОВА, на території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громад розміщена ворожа техніка.

"Вишгородський район. Через обстріли сталося загоряння сміттєзвалища поблизу Нових Петрівців. В Іванківській, Димерській і Поліській громадах гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований", - інформують в обладміністрації.

У Фастівському та Обухівському районах, згідно з повідомленням, ситуація стабільна та контрольована, але Васильківська громада перебуває під постійними загрозами ракетного удару.

Читайте також: Оборона Києва готова гідно зустріти ворога та відправити його в пекло, - ОВА