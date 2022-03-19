Харчування, ліки, речі першої необхідності кияни можуть отримати у гуманітарному штабі

Харчування, ліки, речі першої необхідності - все це кияни можуть отримати у міському гуманітарному штабі.

Як інформує Цензор.НЕТ, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця накопичує резерви найнеобхіднішого. У цьому допомагає бізнес – і іноземний, і український.

"Компанія SCM Ріната Ахметова виділила 100 мільйонів гривень, які спрямували на оснащення та утримання територіальної оборони Києва. Також Фонд Ріната Ахметова допомагає гуманітарному штабу столиці і наборами продуктів, і медикаментами для соціально незахищених киян та лікарень", – розповів Кличко.

Також працює офіційна онлайн-платформа штабу, де координується допомога.

Телефон для зв'язку зі штабом: +380 (44) 363 07 34.

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