У Білорусі розвантажують військову техніку РФ і зводять понтонний міст через Прип’ять. ВIДЕО

У Гомельській області Білорусі розвантажують російську військову техніку: танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки. У Петрикові через Прип’ять будують понтонну переправу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

17 і 18 березня місцеві жителі бачили, як техніка проїжджала через Петриків. Від залізниці до міста танки та інше озброєння перевозять спеціальними вантажівками з платформами, які супроводжують поліцейські машини з проблисковими маячками й сиренами.

Тим часом, у Петрикові через Прип’ять будують понтонну переправу, через яку можна буде потрапити до Лельчицького району, що межує з Україною.

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