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ЗСУ підтвердили ракетний удар по складу в Івано-Франківській області, але не знають чи це "Кинжал": "У нас є пошкодження, руйнація, детонація боєприпасів"

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ЗСУ підтвердили ракетний удар по складу в Івано-Франківській області, але не знають чи це "Кинжал": "У нас є пошкодження, руйнація, детонація боєприпасів"
Росія завдала ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області. Інформація про тип випущених ракет та дані про постраждалих уточнюються.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

"Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено. У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються", - розповів Ігнат.

Водночас поки що командування Повітряних сил ЗС не може підтвердити чи спростувати інформацію щодо заяв росіян про удар авіаційним ракетним комплексом "Кинжал".

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"Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракентногго озброєння Росії. Вони застосовують ракети, які летять дві тисячі кілометрів, п’ять з половиною тисяч кілометрів по дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та інші Х-101, Х-55, Х-555. Була заява про "Кинжал", яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки що не можемо підтвердити", - додав він.

У той же час, місцеві жителі Делятина на Франківщині повідомляють, що наразі ситуація в селі спокійна: "Ні вогню, ні диму, ні воронок у селі не видно".

Нагадаємо, 19 березня Міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    А якби Порошенко не вніс в конституцію шлях у НАТО,то ракетами би не стріляли москалі.Це сказав великий стратег і мислитель української ********** Арестович.
  • Сергій Осадчий
    А всі хоч вдумались в те, що від імені ОП озвучив Арестович???
    1. Він звинуватив у розв'язуванні війни всіх депутатів, які внесли зміни в Конституцію (а якщо памятаєте, 07.02.2019 в Порошенка у ВР не було навіть стійкої простої більшості, не говорячи вже про конституційну).
    2. Він звинуватив у розв'язуванні війни більшість громадян України, які на опитуваннях підтримували вступ до НАТО!

    ОП - це зрадницька колаброціоністьська контора.
  • Hanka Panyanka
    ищите наводчиков, кто-то навел и кто-то сообщил о результатах...
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