Польща запропонувала ЄС ввести повну заборону на торгівлю з Росією, - Моравецький
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Польща запропонувала Європейському Союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією.
Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у заяві, яку повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Польща пропонує якомога швидше додати до пакету санкцій проти Росії торгову блокаду, включаючи обидва морські порти Росії, а також заборону на сухопутну торгівлю.
"Повне припинення російської торгівлі змусить Росію задуматися про те, чи не краще припинити цю жорстоку війну", - сказав Моравецький.