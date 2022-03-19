Голова Управління екології КМДА Олександр Возний повідомив, що ситуація з повітрям у Києві повністю нормалізувалася.

Про це він повідомив на сторінці у Фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, радий поділитися гарною новиною! Датчики моніторингу показують, що стан повітря у Києві нормалізувався. Небезпека минула, тому попередні рекомендації скасовуються.

Слідкуйте за повідомленнями від міської влади та бережіть себе", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ опинився на першому місці у світі за забрудненістю повітря: в 27 разів вище норми. В КМДА пояснюють це зміною погоди та просять не відчиняти вікна. ІНФОГРАФІКА

Раніше повідомлялося, що в столиці "спостерігається незначне задимлення", пов'зане зі зміною погоди, зокрема напрямком вітру, і якість повітря відповідає нормам. Водночас просять не відчиняти вікна та не виходити з дому без необхідності.