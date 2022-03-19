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Розвідка оприлюднила імена 406 росіян, які бомбардують українські міста

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Розвідка оприлюднила імена 406 росіян, які бомбардують українські міста
Кожен українець повинен знати їхні імена! Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) м. Морозовськ.

 

Зі списком 406 росіян з бомбардуального полку, серед яких льотчики, штурмани, техніки різних рангів та військових звань ви можете ознайомитись тут.

"Вони бомбардують українські міста та цивільне населення.  Моліть Бога, "лєтуни", щоб і вам катапульту у літаку ваше керівництво вам відключило, як вашим колегам! Начувайтесь!", - попереджають ворога розвідники України.

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Топ коментарі

  • Dima30
    Коли казали ,що "яка різниця" дорого обійдеться для України... то вони риготали з "Армія.Мова.Віра."Програма ,зокрема і ракетна яку проміняли на "золоті" дороги які зараз зруйновано.
  • Гептимирон
    Как-то, после того как рухнула Берлинская стена, судили одного солдата, который расстреливали людей пытавшихся перебраться из восточного Берлина в западный.
    -Уменя был приказ стрелять.
    -Приказ стрелять был, но не было приказа растраивать! -Ответил ему судья.
  • PREDATOR PREDATOR
    Так немає чим.Потрібен отрк Грім,програму якого,сьогоднішні зелені стратеги заморозили.
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