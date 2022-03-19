Розвідка оприлюднила імена 406 росіян, які бомбардують українські міста

Кожен українець повинен знати їхні імена! Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) м. Морозовськ.

Зі списком 406 росіян з бомбардуального полку, серед яких льотчики, штурмани, техніки різних рангів та військових звань ви можете ознайомитись тут.

"Вони бомбардують українські міста та цивільне населення. Моліть Бога, "лєтуни", щоб і вам катапульту у літаку ваше керівництво вам відключило, як вашим колегам! Начувайтесь!", - попереджають ворога розвідники України.