Глава "Роскосмосу" Рогозін: Росію можуть відключити від GPS

Скандальний глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що США розглядає можливість відключити Росію від GPS. Натомість Рогозін запропонував використати російський аналог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Чи знаєте ви, що сьогодні в рамках санкцій Сполучені Штати розглядають можливість відключення Російської Федерації від GPS. Знаєте про це? Не знаєте. А я можу вам сказати, що розглядається таке питання", – сказав Рогозін.

Також він додав, що "напружуватися" та "паритися" з цього приводу не потрібно, адже Росія має свою супутникову систему навігації — ГЛОНАСС, до якої під'єднано кожен смартфон.

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Російська система ГЛОНАСС розроблялася ще на початку 2000 років. Її керівники ставали фігурантами кримінальних переслідувань. Тепер, якщо міжнародну систему справді заблокують, усі росіяни будуть змушені користуватися сумнівним аналогом.

GPS - супутникова система навігації, що забезпечує вимірювання відстані, часу та визначає місце перебування у всесвітній системі координат WGS 84.

Раніше українські прокурори оголосили про підозру голові Російського космічного агентства Дмитру Рогозіну. Розслідування стосується зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також пособництва у веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК).