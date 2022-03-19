Столиця накопичує резерви харчів, ліків, товарів першої необхідності, - Кличко

Гуманітарний штаб Києва продовжує накопичувати резерви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуку.

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"Продовжує працювати гуманітарний штаб міста Києва. Столиця накопичує резерви харчів, ліків, товарів першої необхідності. А також допомагає найвразливішим категоріям киян — надає продукти і необхідні ліки.

Я дякую іноземному бізнесу, який збирає кошти, присилає гуманітарні вантажі. Дякую вітчизняному бізнесу. Зокрема, і за внески на підтримку бійців тероборони.

Компанія SCM Ріната Ахметова виділила 100 мільйонів гривень, які спрямовані на оснащення та утримання територіальної оборони Києва. Також Фонд Ріната Ахметова допомагає гуманітарному штабу столиці й наборами продуктів та медикаментів для соціально незахищених киян", - написав він.

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