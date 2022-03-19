Ворог зосереджує сили в напрямку Ізюму, Волновахи, Маріуполя, Херсона та Миколаєва, - Арестович

Суттєвих змін у стані, положенні чи характері дій противника і ЗСУ протягом доби не відбулося.

Про це повідомив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом доби суттєвих змін в стані, положенні або характері дій противника і наших Збройних сил, сил оборони не відбулося. Ідуть тактичні бої місцевого значення. Основний напрямок зосередження зусиль противника залишається: напрямок Ізюм, Волноваха, Маріуполь, Херсон, Миколаїв", - сказав Арестович.

Він зазначив, що за минулу добу захисники України завдали потужних ударів по противнику і знищили декілька тилових колон в Сумській та Миколаївській областях.

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"За попередніми даними, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного воєнного округа РФ. Ця армія, для вашого відома, якраз відповідала за створення 1-го і 2-го АК або так званих "міліцій ЛНР і ДНР". І несла основну відповідальність за події на Донбасі протягом попередніх 8 років", - сказав Арестович.

Він уточнив, що це відбулося в районі аеропорту Чорнобаєвка.