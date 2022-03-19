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Російські окупанти намагаються створити псевдоорган влади на Херсонщині: у держзраді підозрюється місцевий житель, - Офіс Генпрокурора

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Російські окупанти намагаються створити псевдоорган влади на Херсонщині: у держзраді підозрюється місцевий житель, - Офіс Генпрокурора
Російські окупанти намагаються створити на Херсонщині псевдоорган влади, місцевий житель заочно повідомлений про підозру в держзраді.

Як повідомив Офіс Генпрокурора, за даними слідства, 16 березня 2022 р. підозрюваний, діючи з посібниками на користь країни-агресора, провели незаконні збори створеного окупантами псевдооргану влади "Комітету порятунку "За мир і порядок", передає Цензор.НЕТ.

"Збори проводилися для переконання жителів області в тому, що українська влада більше не управляє регіоном. Також на ньому лунали заклики до підтримки окупації РФ", - наголошується в повідомленні.

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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру жителю міста Херсон у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

За вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі на термін до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Російські окупанти намагаються створити псевдоорган влади на Херсонщині: у держзраді підозрюється місцевий житель, - Офіс Генпрокурора 01

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Х. Салем


    @Bloomagold

    ·
    17 ч



    Первые плоды израильского сидения на заборе, колебаний и риалполитик.
    Американцы убирают из списка террористических организаций "Корпус Стражей Исламской Революции". Израиль назвали эти действия "обидными" Но всем теперь пох,что там говорит Израиль, который непонятно чей союзник
  • Evgeny N
    Сподіваюсь, що звільнене місце в тому переліку терористів займе РФ
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А МЕДВЕДЧУК, МУРАЄВ ВЖЕ НЕ ПІДОЗРЮЮТЬСЯ У ДЕРЖЗРАДІ? ДЕ ВОНИ? *****..ЛА ГПУ? Якогось алкаша місцевого знайшли...
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