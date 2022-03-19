Російські окупанти намагаються створити псевдоорган влади на Херсонщині: у держзраді підозрюється місцевий житель, - Офіс Генпрокурора

Російські окупанти намагаються створити на Херсонщині псевдоорган влади, місцевий житель заочно повідомлений про підозру в держзраді.

Як повідомив Офіс Генпрокурора, за даними слідства, 16 березня 2022 р. підозрюваний, діючи з посібниками на користь країни-агресора, провели незаконні збори створеного окупантами псевдооргану влади "Комітету порятунку "За мир і порядок", передає Цензор.НЕТ.

"Збори проводилися для переконання жителів області в тому, що українська влада більше не управляє регіоном. Також на ньому лунали заклики до підтримки окупації РФ", - наголошується в повідомленні.

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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру жителю міста Херсон у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

За вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі на термін до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.