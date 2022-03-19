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Війна РФ проти України може спричинити світовий голод, - генсек ООН

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Війна РФ проти України може спричинити світовий голод, - генсек ООН
Вже зараз війна Росії проти України порушує світові ланцюги постачання продовольства.

Про це пише у твіттері генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війна в Україні вже порушує ланцюги поставок і спричиняє різке зростання цін на паливо, продукти харчування та транспорт", - зазначив.

Гуттеріш наголосив на необхідності зробити все, щоб "запобігти урагану голоду та краху глобальної продовольчої системи".

Нагадаємо, раніше про можливість голоду в Україні заявила Єврокомісія.

Також читайте: Гуманітарна криза в Україні вже досягла критичної точки, але ситуація може стати ще гіршою. Ми вже починаємо бачити, що наближається голод, - Єврокомісія

Топ коментарі

  • ODNAKO
    Закрити небо над Україною хер, а хлібчик їм дай...
  • Перехватчик
    Norman


    @Norman81763566

    ·
    5 ч



    «Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх»
    Андрей Макаревич
  • MAKAROV ddf66d11
    А вы как хотели, и в войну не вмешиваться, и чтобы все было как раньше?
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