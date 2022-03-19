Війна РФ проти України може спричинити світовий голод, - генсек ООН
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Вже зараз війна Росії проти України порушує світові ланцюги постачання продовольства.
Про це пише у твіттері генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Війна в Україні вже порушує ланцюги поставок і спричиняє різке зростання цін на паливо, продукти харчування та транспорт", - зазначив.
Гуттеріш наголосив на необхідності зробити все, щоб "запобігти урагану голоду та краху глобальної продовольчої системи".
Нагадаємо, раніше про можливість голоду в Україні заявила Єврокомісія.