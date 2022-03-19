З-під руїн театру в Маріуполі не дістали ще й половини тих, хто там був, - "Азов"

У Маріуполі під руїнами драмтеатру було понад 1000 людей. З-під завалів не дістали ще й половини.

Про це представник полку "Азов" Владислав Соболевський повідомив під час прямого включення на телемарафоні UAразом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Там більше тисячі людей знаходилося до моменту обстрілу. І зараз не дістали навіть половину людей, які там могли би знаходитися", - сказав Соболевський.

"Уявіть собі, ми зараз радіємо тому, що дістали 130 людей з-під завалу, але вони вже більше доби проводять не в найкращих умовах. Це було бомбосховище, а тепер це бомбосховище, засипане уламками. Там немає достатньої кількості води, медикаментів, не говорячи вже про їжу", - пояснив військовий.

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