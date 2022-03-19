Окупанти намагаються здійснити підготовку до наступу в напрямку Полтави
37 27024
Російські окупанти намагаються продовжувати наступальну операцію проти України, яка триває з 24 лютого. Ворог готується до нападу відразу на декількох напрямках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ. Один із напрямків російських військових – Полтава.
Окрім Полтави, окупанти намагаються здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку Тростянця, Охтирки, Прилук, Києва.
"Ворог намагається здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку на населені пункти Тростянець, Охтирка, Полтава, частиною сил – на Прилуки та Київ", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.