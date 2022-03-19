Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Окупанти намагаються здійснити підготовку до наступу в напрямку Полтави

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Окупанти намагаються здійснити підготовку до наступу в напрямку Полтави
Російські окупанти намагаються продовжувати наступальну операцію проти України, яка триває з 24 лютого. Ворог готується до нападу відразу на декількох напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ. Один із напрямків російських військових – Полтава.

Окрім Полтави, окупанти намагаються здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку Тростянця, Охтирки, Прилук, Києва.

"Ворог намагається здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку на населені пункти Тростянець, Охтирка, Полтава, частиною сил – на Прилуки та Київ", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Виталий Смирнов cf047e2b
    Місто та область добре підготовлене до оборони, дамо гідну відсіч ! Заодно, раз і на завжди вже покінчимо з мером колаборантом Мамаєм який внесений до бази Миротворця, але ще займає посаду та намагається видавати з себе патріота.
  • Харьков Сумской
    Треба ще разок на Чоронобаïвку...
  • Frol Fedoroff
    Как там пер Полтавы? Триколор приготовил? Его же братья наступать собираются
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