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Путін дав ясно зрозуміти у своїх погрозах, що всі ми перебуваємо в небезпеці, - Воллес

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Путін дав ясно зрозуміти у своїх погрозах, що всі ми перебуваємо в небезпеці, - Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Путін дав ясно зрозуміти, що країни НАТО перебувають у небезпеці. Зокрема, через розгортання військ на східному фланзі Альянсу.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Путін ясно дав зрозуміти в своїх погрозах, що всі ми піддаємося ризику", - сказав він, розповідаючи про розширене розгортання військ для союзників по НАТО в інших частинах Європи.

Водночас Воллес похвалив реакцію Великої Британії на українську кризу, додавши, що наразі в Україну направляється додаткове обладнання.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СОБАКА КОЛИ САМА ДУЖЕ БОЇТЬСЯ-ПОСТІЙНО ГАВКАЄ.ОТАК І пУТІН У СВОЄМУ ОБІСРАНОМУ ЇМ САМИМ БУНКЕРІ...
  • Vasyl A_Vinn
    Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
  • Claudia Smith
    яка змістовна новина
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