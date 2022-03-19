Путін дав ясно зрозуміти у своїх погрозах, що всі ми перебуваємо в небезпеці, - Воллес
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Путін дав ясно зрозуміти, що країни НАТО перебувають у небезпеці. Зокрема, через розгортання військ на східному фланзі Альянсу.
Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Путін ясно дав зрозуміти в своїх погрозах, що всі ми піддаємося ризику", - сказав він, розповідаючи про розширене розгортання військ для союзників по НАТО в інших частинах Європи.
Водночас Воллес похвалив реакцію Великої Британії на українську кризу, додавши, що наразі в Україну направляється додаткове обладнання.