СБУ за добу затримала трьох колаборантів та терориста з угруповання "Сомалі"

Співробітники Служби безпеки України минулої доби затримали посібників російських окупантів у низці регіонів України, бойовика терористичного угруповання "Сомалі" та шахраїв, які виманювали гроші, призначені для української армії.

"У Рівненській області спецназ СБУ затримав чоловіка, який передав російським окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ та розташування військових частин для завдання авіаударів. У Дніпропетровській області СБУ викрила шахраїв, які виманювали гроші, призначені для оборони українських міст", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі відомства, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією СБУ, у Вінницькій області бійці "Альфи" схопили бойовика так званої "ДНР", який був сапером у терористичному угрупованні "Сомалі".

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Також СБУ повідомляє про затримання ще одного зрадника в Києві, який "зливав" бойовикам так званих "Л/ДНР" та російської армії дані про бійців та техніку ЗСУ.

На Одещині, як йдеться у повідомленні відомства, затримано місцевого жителя, який збирав і передавав ворогові фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів тероборони.