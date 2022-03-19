СБУ за добу затримала трьох колаборантів та терориста з угруповання "Сомалі"
"У Рівненській області спецназ СБУ затримав чоловіка, який передав російським окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ та розташування військових частин для завдання авіаударів. У Дніпропетровській області СБУ викрила шахраїв, які виманювали гроші, призначені для оборони українських міст", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі відомства, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією СБУ, у Вінницькій області бійці "Альфи" схопили бойовика так званої "ДНР", який був сапером у терористичному угрупованні "Сомалі".
Також СБУ повідомляє про затримання ще одного зрадника в Києві, який "зливав" бойовикам так званих "Л/ДНР" та російської армії дані про бійців та техніку ЗСУ.
На Одещині, як йдеться у повідомленні відомства, затримано місцевого жителя, який збирав і передавав ворогові фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів тероборони.