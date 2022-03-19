ДТЕК відновив електропостачання ще для 11 600 родин Донецької області

За 18 березня електромонтери ДТЕК повернули світло в 11 600 родин в 14 населених пунктах Донецької області. Наші фахівці продовжують аварійно-відновлювальні роботи в області, щойно отримують дозвіл від Збройних сил України на їх безпечне виконання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДТЕК.

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Станом на 19 березня фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі вдалося частково або повністю повернути світло в Красногорівку, Залізне, Авдіївку, Святогорськ, Новий труд, Даченське, хутор Солений, Новопавловку, Зелене, Луганське, Богородичне, Долину, Адамівку, Мазанівку, Краснопілля в Донецькій області. Всього - для 11 600 родин.

Повідомляється, що без світла залишаються 193 населених пункта у Донецькій області. Складна ситуація продовжує зберігатися в м. Маріуполь, де через регулярні обстріли вже понад 2 тижні та відсутність можливості провести ремонт електромереж без світла лишається понад 200 тисяч родин в місті.

Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює із Збройними силами України для отримання безпечного доступу до місць із пошкодженими лініями електропередачи.

Електромонтери ДТЕК разом із лікарями, волонтерами, постачальниками найнеобхідніших продуктів харчування та ліків, роблять все від них залежне, щоб підтримати країну у складних умовах.

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Для зв’язку з компанією просять використовувати лише офіційні канали інформації. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі готові приймати ваші звернення та відповідати на всі запитання через дистанційні канали обслуговування: сайт компанії, соцмережі, кол-центри, Чат-боти в Telegram, які можна знайти по назві "ДТЕК Донецькі електромережі" та Viber-канали інформування "ДТЕК ДЕМ".