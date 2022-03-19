Путін здійснив катастрофічну помилку вторгненням в Україну, - Джонсон
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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін вторгненням в Україну зробив катастрофічну помилку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що сьогодні Джонсон виступив на весняній конференції Консервативної партії у Блекпулі. А свою промову він почав із заяви про солідарність із народом України та наголосив, що десятки тисяч британських будинків готові прийняти біженців.
"З кожним днем героїчного опору України стає зрозумілим, що Путін зробив катастрофічну помилку, і ви повинні запитати себе, чому він це зробив. Чому він вирішив вторгнутися в цю абсолютно безневинну країну?", - звернувся Джонсон до своїх однопартійців.