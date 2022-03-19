Ворог з початку вторгнення здійснив майже 1500 авіанальотів, запустивши майже 500 ракет, - Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну, станом на 24-й день протистояння, противник завдав 291 ракетного удару, застосував 459 ракет наземного, морського та повітряного базування.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку бойових дій противник завдав 291 ракетного удару, застосував 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, здійснив 1403 авіаційних нальоти. Основними наземними цілями російських загарбників стали українські міста та села, а саме об’єкти виробничої інфраструктури, школи, лікарні, національні історичні та релігійні святині, густонаселені житлові квартали", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Зазначається, що головні завдання щодо розгрому угруповань Збройних сил України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково ворог досяг мети на Донецькому напрямку. Противника зупинено в напрямку на Миколаїв.

Дивіться: Очікуємо на потужне підкріплення. Це дозволить повибивати росіян, будемо гнати потім до Луганська, - Гайдай. ВIДЕО

В ЗСУ наголосили, що противник продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та техніці. Для прийому поранених військовослужбовців окупаційних військ використовується мережа закладів охорони здоров’я міста Гомель і Гомельської області Республіки Білорусь. Так, для поповнення втрат угруповання Східного воєнного округу на територію Республіки Білорусь перекинуто окремі підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Владивосток) та 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський).