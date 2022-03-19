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В Україні 562 російські військовополонені, - Верещук

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В Україні 562 російські військовополонені, - Верещук
Наразі в Україні офіційно перебувають 562 полонені російські військовослужбовці, повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр із питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Наразі офіційно військовополонених РФ у нас 562 особи", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу ТСН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Верещук, з усіма військовополоненими поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Темір
    А де ще 1500??? Було ж то начебто 2000, знов щось хімічать?!
  • Гуренко Игорь
    Отакої лише 500 офіційних, а казали, що більше 2000. А решта хто - нелегали?
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