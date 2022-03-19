З Маріуполем є лише уривчастий зв'язок, вуличні бої тривають четвертий день, - Геращенко

Наразі ситуація в Маріуполі надзвичайно складна, там уже четвертий день ведуться вуличні бої.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко поінформував під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо ситуації в Маріуполі – вона надзвичайно складна, із Маріуполем є лише уривчастий зв'язок через радіо з нашими військовими. Там уже четвертий день ведуться вуличні бої. Це вкрай складна ситуація, тому що Маріуполь абсолютно, повністю оточений", - поінформував Геращенко.

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Говорячи про Маріупольський драматичний театр, він не виключив того, що, якщо Маріуполь буде захоплений загарбниками, то вони намагатимуться приховати свій військовий злочин і просто засипати або вивезти руїни з тілами людей, або закопати їх так, щоб ніхто не знав, скільки насправді там осіб загинуло.

"Але ми все одно зафіксуємо – через показання свідків, - скільки людей було там. Тому що все це можна буде встановити", - уточнив Геращенко.