Джонсон пояснив, чому Путін почав війну: "Він боявся, що Україна стане прикладом для Росії"

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський президент Володимир Путін розпочав агресію проти України через те, що вона, як вільна й демократична країна, становила загрозу для його правління.

"Він (Путін. - Ред.) не дуже вірив у те, що Україна планує найближчим часом вступити в НАТО. Він чудово знав, що не було планів про розміщення ракет (Альянсу. – Ред.) на українській землі. Він не дуже вірив у напівмістичну нісенітницю, яку писав про походження російського народу. Насправді ж, я думаю, він злякався України зовсім з іншої причини. З кожним роком, коли Україна просувалася з реформами до більшої свободи, демократії та відкритих ринків, він боявся, що Україна стане прикладом, і боявся, що йому з цього приводу будуть докоряти", - сказав Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він додав, що в путінській Росії людей посадять до в’язниці на 15 років лише за те, що вони називають вторгнення вторгненням, а "якщо ви виступаєте проти Путіна на виборах, то вас отруюють або розстрілюють".

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За його словами, саме тому, що Україна та Росія були історично близькі, Путін був наляканий впливом цієї української моделі на Росію.

Джонсон наголосив, що кремлівський господар сильно прорахувався, напавши на Україну.