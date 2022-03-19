Примусово вивезені в РФ українці напряму повернутися не можуть, - Геращенко

Українці, якщо вони були примусово вивезені із країни на територію РФ, напряму, через українсько-російський кордон повернутися додому наразі ніяк не можуть.

Про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив під час брифінгу, відповідаючи на питання щодо примусової евакуації українців до РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Треба розуміти, що якщо це – добровільно, то це одна справа. Якщо це не добровільно, то українець, який хоче повернутися у нашу країну, йому це наразі буде зробити не дуже просто. Тому що наразі з території РФ (напряму. – Ред.) до нас українець повернутися ніяк не може", - повідомив Геращенко.

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За його словами, наразі в Україні закритий кордон із РФ, навіть у тих місцях, де немає бойових дій, і кордон з Білоруссю у нас також закритий.

"Тому якщо українець, може, був вивезений силоміць на територію РФ, йому потрапити (в Україну. – Ред.) можна буде тільки якщо він поїде у іншу країну з території Росії, наприклад, у Грузію. І потім вже з Грузії (він може. – Ред.) через інші країни добратися до Польщі чи Угорщини, і там через західний кордон повернутися в Україну. Наразі тільки так", - сказав Геращенко.

Говорячи про примусову евакуацію українців до РФ, він зазначив, що це також злочин загарбників, і українські правоохоронці такі злочини будуть фіксувати.