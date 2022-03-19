Примусово вивезені в РФ українці напряму повернутися не можуть, - Геращенко
Про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив під час брифінгу, відповідаючи на питання щодо примусової евакуації українців до РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Треба розуміти, що якщо це – добровільно, то це одна справа. Якщо це не добровільно, то українець, який хоче повернутися у нашу країну, йому це наразі буде зробити не дуже просто. Тому що наразі з території РФ (напряму. – Ред.) до нас українець повернутися ніяк не може", - повідомив Геращенко.
За його словами, наразі в Україні закритий кордон із РФ, навіть у тих місцях, де немає бойових дій, і кордон з Білоруссю у нас також закритий.
"Тому якщо українець, може, був вивезений силоміць на територію РФ, йому потрапити (в Україну. – Ред.) можна буде тільки якщо він поїде у іншу країну з території Росії, наприклад, у Грузію. І потім вже з Грузії (він може. – Ред.) через інші країни добратися до Польщі чи Угорщини, і там через західний кордон повернутися в Україну. Наразі тільки так", - сказав Геращенко.
Говорячи про примусову евакуацію українців до РФ, він зазначив, що це також злочин загарбників, і українські правоохоронці такі злочини будуть фіксувати.