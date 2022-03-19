Україна подала позов до суду ООН проти Росії як держави, а не її політичної верхівки. Кожний громадянин РФ має відчувати свою відповідальність за злочини, - Джапарова
"Суттєво це позиції агресора не змінить, звісно. Однак цивілізовані держави отримали дуже потужний юридичний сигнал від найбільш авторитетного судового органу про те, що російська агресія є незаконною та невиправданою. Це вкладається у політичну позицію всіх інших країн. Це дуже важливе для нас проміжне рішення. Це черговий аргумент для світової спільноти для посилення тиску на Росію з метою приведення її поведінки до норм міжнародного права, того, що називається ruled based order", - сказала Джапарова на брифінгу в Українському медіацентрі в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона наголосила, що українська дипломатія та Міністерство закордонних справ України рішуче до останнього боротимуться за українську позицію.
"Ми юридично доведемо, що нинішній кремлівський режим - це режим військових злочинців і, без перебільшення, варварів та людожерів. Ми також вважаємо, що кожен винний має бути притягнутий до відповідальності" - заявила Джапарова.
"Україна подала позов до Міжнародного суду ООН проти Росії саме як держави, а не її політичної верхівки. Для нас це важливо ще й з тієї точки зору, щоб кожний громадянин Російської Федерації відчував свою відповідальність фактично за дозвіл лідерам здійснювати злочини проти українських громадян, проти цивільного населення", - сказала Джапарова.
"Ми також вважаємо, що кожний винний має бути притягнутий до відповідальності і кожна мовчазна згода громадян рф із злочинними діями буде обтяженням, співучастю у війні проти України", - наголосила перша заступниця міністра закордонних справ.