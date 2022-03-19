Економіка просіла майже на 50%, третина підприємств зупинилися, - заступник голови НБУ Ніколайчук

Українські компанії перелаштовуються на роботу в умовах воєнного часу та працюють для суспільного блага.

Про це в інтерв’ю виданню Forbes розповів заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дуже важко оцінити зараз ВВП, ще важче – зробити оцінку динаміки у другому кварталі, тому що це залежить від тривалості бойових дій. Те, що ми бачимо за високочастотними індикаторами, – економіка просіла дещо менше, ніж на 50%. Наприклад, споживання електроенергії протягом останніх двох тижнів становить приблизно 60% від нормального довоєнного рівня. Завантаженість підприємств гірничо-металургійного комплексу становить 50% – в основному вони працюють на задоволення внутрішнього попиту, у тому числі пов'язаного з військовими потребами", – сказав він.

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Ніколайчук повідомив, що майже половина українських підприємств скоротила виробництво, ще майже третина – повністю зупинилися.

"Минулого тижня ми проводили бліц-опитування бізнесу: приблизно 30% підприємств повністю зупинили свою діяльність, 45% – скоротили виробництво. У результаті ми виходимо на 40–50% втрат у діяльності цих компаній. Зрозуміло, що ці дані досить важко екстраполювати на всю країну, адже більш-менш нормальне економічне життя продовжується на заході", – додав заступник голови НБУ.

Ніколенко наголосив, що ціни зараз зростають лише на дефіцитні товари та ті, які важко доставляти - воду, фрукти, овочі, м’ясо. Очікувати гіперінфляції не слід.

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Заступник голови НБУ зазначив, що українські підприємства починають перелаштовуватися на військові потреби. Та працюють заради загальносуспільного блага, не ставлячи за мету максимальний прибуток - як, наприкалад, мобільні оператори, які стали кооперуватися, а не лише конкурувати.