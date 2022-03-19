Внаслідок російського ракетного обстрілу передмістя Запоріжжя дев'ятеро людей загинули, 17 - поранено, - Арєф'єв

У передмісті Запоріжжя внаслідок ракетних ударів російських окупантів учора, 18 березня, загинули дев'ятеро людей, ще 17 – поранені. Окупанти завдали ударів із реактивних систем залпового вогню "Смерч" по військовому полігону, одному з прилеглих до нього заводів та кар'єру.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як повідомляв секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, обстріл стався у п'ятницю вранці близько 08:00. Окупанти використовували ракетні системи великої потужності. Для ліквідації наслідків удару виїхали аварійно-рятувальні підрозділи ДСНС, Нацполіції та медики, але російські окупанти не дали їм доїхати: завдали другого ракетного удару. Були пошкоджені санітарні та пожежні автомобілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють українські позиції під Запоріжжям з мінометів та гелікоптерів, - Арєф'єв

Внаслідок двох ракетних ударів дев'ятеро людей загинули (зокрема й один представник ДСНС), 17 поранено (зокрема, троє представників ДСНС та двоє цивільних), ще п'ять осіб отримали травми.

Ареф'єв також повідомив, що протягом доби українські захисники під Запоріжжям знищили БТР-82 з десантом окупантів та пошкодили дві БМП противника, продовжуючи завдавати вогневих поразок як на передньому краї, так і вглиб оперативної структури та бойових порядків противника.