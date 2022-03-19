Шмигаль: За новими правилами в Україну вже заїхали перші 1000 тонн пального. Далі будуть більші об’єми

В Україні у зв'язку з війною та подорожчанням пального уряд запровадив нову цінову формулу. Зокрема, прибрав акциз та знизив ПДВ. Як наслідок, ціни на пальне подекуди впали на 10 грн за літр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй фейсбук-сторінці.

"Ми прибрали акциз, знизили ПДВ до 7%, запровадили нову цінову формулу. Наразі АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 грн. У деяких мережах зниження і на бензин, і на дизель досягає 10 грн за літр. Ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, адже тепер весь імпорт - з Європи. Але головне, що цей імпорт почався", - наголосив прем'єр.

За його словами, за новими правилами, в Україну вже заїхали перші 1000 тонн палива.

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