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Болгарія не може передавати озброєння Україні, - прем'єр Петков

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Болгарія не може передавати озброєння Україні, - прем'єр Петков
Прем'єр Болгарії Кирило Петков заявив, що його країна продовжить надавати гуманітарну підтримку Україні, проте направляти туди озброєння не планує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.

"Маю сказати, що наразі ми не зможемо направляти військову допомогу Україні. Це неможливо", - сказав прем'єр на пресконференції.

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Агентство зазначає, що Болгарія раніше погодилася розмістити додатковий контингент НАТО, зокрема 150 піхотинців США.

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Топ коментарі

  • Bohdan SA
    Неможливо,бо ми обісралась та тремтимо від *****,зазначив Болгарін ****.
  • Планшет Студента
    Що- забагато грошей рашка вам хабарями надала?
    Нічого- кров'ю вам ті гроші відхаркуватимуться.
  • Garry Grant
    Болгарія-це гавно. Так і запишемо. В принципі вони завжди такими були.
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