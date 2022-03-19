Болгарія не може передавати озброєння Україні, - прем'єр Петков
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Прем'єр Болгарії Кирило Петков заявив, що його країна продовжить надавати гуманітарну підтримку Україні, проте направляти туди озброєння не планує.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.
"Маю сказати, що наразі ми не зможемо направляти військову допомогу Україні. Це неможливо", - сказав прем'єр на пресконференції.
Агентство зазначає, що Болгарія раніше погодилася розмістити додатковий контингент НАТО, зокрема 150 піхотинців США.