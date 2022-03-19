Bosch іде з РФ, бо деталі фірми використовували в російських танках, - Кулеба

Україна змогла довести, що росіяни незаконно використовували у своїй військовій техніці деталі виробництва німецької фірми Bosch.

Про це розповів у фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, позаминулого тижня українські військові захопили колекцію техніки РФ військової - броньоавтомобіль "Тигр" та зенітний комплекс "Панцир", в яких були встановлені деталі німецької компанії Bosch.

"Ми з фахівцями все ретельно перевірили, і за декілька днів я вийшов в ефір найбільшого німецького ток-шоу Anne Will. На цьому конкретному прикладі розказав 4 млн глядачів про те, як роками німецькі технології допомагали будувати російську воєнну машину, яка нині веде варварську загарбницьку війну проти українського народу", - розповів Кулеба.

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Це звинувачення, за його словами, спричинило "землетрус" в німецьких медіа. Bosch офіційно оголосила про зупинку роботи в Росії.

"Закликаю всіх небайдужих громадян брати активну участь в цьому процесі та підвищувати тиск. Росія сьогодні - це вбивства, брехня та варварство. Працювати з нею у будь-якій формі для міжнародної компанії не лише аморально, але і несе прямі репутаційні та фінансові збитки", - підсумував Кулеба.