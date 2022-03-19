Понад 2 тис. маріупольців прибули сьогодні до Запоріжжя

Сьогодні, 19 березня, понад 2 тисячі маріупольців прибули до Запоріжжя.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

За його словами, сьогодні у другій половині дня до Запоріжжя прибули ще 363 автомобілі з 2 128 мешканцями Маріуполя. З них 648 дітей.

"У Запоріжжі люди отримали допомогу – продукти, медикаменти, речі першої необхідності та дах над головою. Людям також надається медична та психологічна допомога", - йдеться у повідомленні.

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Також інформується, що загалом за чотири дні Запоріжжя зустріло більше ніж 15 714 людей з різних населених пунктів, з них – 3 397 діти.