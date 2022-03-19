Лавров: Війна закінчиться підписанням всеосяжних документів з нейтрального статусу України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров каже, що війна в Україні завершиться підписанням документів про нейтральний статус України та "гарантії безпеки".

Про це він заявив російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"(Війна. – Ред.) завершиться, я сподіваюся, підписанням всеосяжних документів з тих питань, які я згадав: питання безпеки, нейтральний статус України за гарантій її безпеки".

Він наголосив, що переговори з РФ та України тривають.

"Переговори йдуть, хоча українська делегація за великим рахунком почала їх з "відбуття номера", як кажуть. Потім якийсь діалог налагодився, хоча постійно відчувається, що українську делегацію тримають за руку, швидше за все, американці, не дозволяючи погоджуватися на ті вимоги, які, на мою думку, абсолютно мінімальні", - сказав Лавров.

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Також він заявив, що Росія не підтримує ідею розміщення в Україні миротворців НАТО.

"Ініціатива про введення миротворців НАТО в Україну може мати на увазі фактичний контроль Польщі над західною частиною країни", - сказав Лавров.

Міністр закордонних справ РФ заявив, що Росія напала на Україну, щоб зірвати антиросійський проєкт Заходу. У чому саме полягав цей нібито "антиросійський проєкт" пропагандистські ЗМІ Росії не повідомляють.

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Лавров думає, що "взаємодія Росії та Китаю зміцнюватиметься на тлі підривів засад, на яких ґрунтується міжнародна система, чим займається Захід".