Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо засудить російське варварство, – Подоляк

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Китай може бути важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо він ухвалить правильне рішення підтримати коаліцію цивілізованих країн та засудить російське варварство. Це шанс сісти за стіл на рівних", - написав Подоляк сьогодні у твіттері.

Він також додав, що Захід "має пояснити Пекіну, чим 1,6 трильйона доларів відрізняються від 150 мільярдів доларів" (обсяги торгівлі КНР із західними країнами та РФ відповідно – ред.).

🇨🇳 can be the global security system’s important element if it makes a right decision to support the civilized countries’ coalition & condemn 🇷🇺 barbarism. It is a chance to sit at the table as equals. The West must explain to Beijing how $1.6 trillion differs from $150 billion