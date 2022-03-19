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Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо засудить російське варварство, – Подоляк

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Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо засудить російське варварство, – Подоляк
Китайська Народна Республіка може стати важливим елементом у системі глобальної системи безпеки у тому випадку, якщо вона приєднається до коаліції цивілізованих країн та засудить дії російської армії в Україні, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Китай може бути важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо він ухвалить правильне рішення підтримати коаліцію цивілізованих країн та засудить російське варварство. Це шанс сісти за стіл на рівних", - написав Подоляк сьогодні у твіттері.

Він також додав, що Захід "має пояснити Пекіну, чим 1,6 трильйона доларів відрізняються від 150 мільярдів доларів" (обсяги торгівлі КНР із західними країнами та РФ відповідно – ред.).

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СМЕРДЮЧИЙ КИТАЙ ФАКТИЧНО ДОЗВОЛИВ ЦЕ ЗРОБИТИ БУНКЕРНОМУ ОБІСРАНОМУ УТИРКУ...
  • Fjall_Raven
    да, но не высокотехнологичный, а чисто сырьевой придаток.
  • Герхард
    ОПЗЭ дрочило на Бэларусь. Україну ******** з Бэларусі.

    ОПЗЄ дрочить на комуністичний Китай, та гонить на НАТО...

    Вони там в ОПЗЄ совсім ******* совки?
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