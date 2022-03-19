Німеччина була "дурна", дозволивши собі стати залежною від газу з Росії, - міністр Хабек

Німецький міністр економіки Роберт Хабек вважає, що Німеччина була "дурна", дозволивши собі стати залежною від газу з Росії. На сьогодні вона приблизно наполовину залежить від російських поставок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

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Як заявив Хабек, який на вихідних перебуває з візитом в Катарі і ОАЕ, в майбутньому кожен постачальник повинен бути обмежений забезпеченням від 10% до 20% потреб Німеччини. У країнах Близького Сходу він знаходиться в пошуках поставок скрапленого газу.

Також повідомляється, що він виступає за постачання газу з "недемократичних країн". За його словами, є велика різниця між країнами, де ситуація з правами людини є проблемною, і Росією, яка веде агресивну війну в Україні.

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