Маємо разом примусити Путіна до миру – Порошенко закликав союзників до рішучості

Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу BFMTV закликав європейських партнерів об’єднати зусилля для примушення Путіна до миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська солідарність".

"Я переконаний, що перемовини завжди треба продовжувати. І дипломатичні засоби щодо зупинки вогню – це точно те, що ми зараз потребуємо. Але для тих, хто проводить переговори, маю декілька рекомендацій. Перша рекомендація – ніяких компромісів за рахунок України, бо це слабкість, а Путін дуже ефективно користується слабкістю", – наголошує п’ятий президент.

"Друга рекомендація – не вірте Путіну. Жодного разу він не дотримався тих зобов’язань, які Росія і Путін брали на себе. Ми маємо бути сильними і примусити Путіна до миру", – вважає Порошенко.

"На жаль, я маю констатувати, що Путін за останні 8 років, а особливо за останні три роки демонструє повну неадекватність. Я маю серйозні сумніви в його психічному здоров'ї. І хочу наголосити, що ті, хто думають, що зараз йде звичайна війна в Україні, – глибоко помиляються. Бо атака Путіна на атомні електростанції означає, що елементи атомної загрози в цій війні вже існують. Ядерне забруднення не має кордонів. Воно легко перетинає кордони – в тому числі і країн НАТО. І тут вже 5 статтю не застосуєш. Якщо Путін не зупиниться, якщо Путін не відведе війська, ви маєте робити санкції жорсткішими. Збільшувати військову допомогу Україні, робити українські Збройні сили більш потужнішими – і саме через такі механізми зупинити Путіна як агресора", – наголошує Порошенко.

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"Все залежить від нас з вами. Не перекладайте нічого на Путіна. Повчіться в українців, у нас. Якими рішучими ви маєте стати. Це наша спільна війна – і я твердо переконаний, це буде наша з вами спільна перемога", – резюмує Порошенко.