Маємо разом примусити Путіна до миру – Порошенко закликав союзників до рішучості
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська солідарність".
"Я переконаний, що перемовини завжди треба продовжувати. І дипломатичні засоби щодо зупинки вогню – це точно те, що ми зараз потребуємо. Але для тих, хто проводить переговори, маю декілька рекомендацій. Перша рекомендація – ніяких компромісів за рахунок України, бо це слабкість, а Путін дуже ефективно користується слабкістю", – наголошує п’ятий президент.
"Друга рекомендація – не вірте Путіну. Жодного разу він не дотримався тих зобов’язань, які Росія і Путін брали на себе. Ми маємо бути сильними і примусити Путіна до миру", – вважає Порошенко.
"На жаль, я маю констатувати, що Путін за останні 8 років, а особливо за останні три роки демонструє повну неадекватність. Я маю серйозні сумніви в його психічному здоров'ї. І хочу наголосити, що ті, хто думають, що зараз йде звичайна війна в Україні, – глибоко помиляються. Бо атака Путіна на атомні електростанції означає, що елементи атомної загрози в цій війні вже існують. Ядерне забруднення не має кордонів. Воно легко перетинає кордони – в тому числі і країн НАТО. І тут вже 5 статтю не застосуєш. Якщо Путін не зупиниться, якщо Путін не відведе війська, ви маєте робити санкції жорсткішими. Збільшувати військову допомогу Україні, робити українські Збройні сили більш потужнішими – і саме через такі механізми зупинити Путіна як агресора", – наголошує Порошенко.
"Все залежить від нас з вами. Не перекладайте нічого на Путіна. Повчіться в українців, у нас. Якими рішучими ви маєте стати. Це наша спільна війна – і я твердо переконаний, це буде наша з вами спільна перемога", – резюмує Порошенко.