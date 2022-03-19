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Маємо разом примусити Путіна до миру – Порошенко закликав союзників до рішучості

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Маємо разом примусити Путіна до миру – Порошенко закликав союзників до рішучості
Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу BFMTV закликав європейських партнерів об’єднати зусилля для примушення Путіна до миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська солідарність".

"Я переконаний, що перемовини завжди треба продовжувати. І дипломатичні засоби щодо зупинки вогню – це точно те, що ми зараз потребуємо. Але для тих, хто проводить переговори, маю декілька рекомендацій. Перша рекомендація – ніяких компромісів за рахунок України, бо це слабкість, а Путін дуже ефективно користується слабкістю", – наголошує п’ятий президент.

"Друга рекомендація – не вірте Путіну. Жодного разу він не дотримався тих зобов’язань, які Росія і Путін брали на себе. Ми маємо бути сильними і примусити Путіна до миру", – вважає Порошенко.

"На жаль, я маю констатувати, що Путін за останні 8 років, а особливо за останні три роки демонструє повну неадекватність. Я маю серйозні сумніви в його психічному здоров'ї. І хочу наголосити, що ті, хто думають, що зараз йде звичайна війна в Україні, – глибоко помиляються. Бо атака Путіна на атомні електростанції означає, що елементи атомної загрози в цій війні вже існують. Ядерне забруднення не має кордонів. Воно легко перетинає кордони – в тому числі і країн НАТО. І тут вже 5 статтю не застосуєш. Якщо Путін не зупиниться, якщо Путін не відведе війська, ви маєте робити санкції жорсткішими. Збільшувати військову допомогу Україні, робити українські Збройні сили більш потужнішими – і саме через такі механізми зупинити Путіна як агресора", – наголошує Порошенко.

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"Все залежить від нас з вами. Не перекладайте нічого на Путіна. Повчіться в українців, у нас. Якими рішучими ви маєте стати. Це наша спільна війна – і я твердо переконаний, це буде наша з вами спільна перемога", – резюмує Порошенко.

Топ коментарі

  • volley
    Валерій Прозапас



    До речі, сподіваюсь тепер для всіх очевидно хто займався підривом військових складів в Україні з 2014?

    Бо зокрема знаменитий Антон Гєращєнко роками бігав по ефірам і вбивав під чуби, що винні були Порошенко з Муженком, хто ж ще.
    І багато ж хто вірив та проклинав саме їх, замість путінських диверсантів, бо "враг же нє в крємлє".

    Це взагалі була найуспішніша спецоперація кремля перед новою війною - коли більшість українського населення зненавиділа своїх державників, поставила під сумнів ефективність розвитку армії, а потім спокійно спостерігала як мусорня переслідує військових.

    Завжди на часі не забувати, що на посадах продовжують перебувати корисні ідіоти типу того клоуна Гєращєнка, а вони несумісні з теперішнім викликом перед країною.
  • Amber
    А хто нам наразі надає військову техніку , не НАТО ?

    Якщо ні , то хто , Саша Пончик ?
  • - ШПАЕВ -
    17 мгновений весны, 8 серия:
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